Zamieszanie z darmowymi testami na granicy polsko-niemieckiej

Polacy, którzy nie mieszkają w Niemczech i nie są obywatelami Niemiec, będą mogli od poniedziałku korzystać z darmowych testów na polsko-niemieckiej granicy - takie informacje przekazują od wczoraj liczne media, powołując się na agencję DPA. Informacja o darmowych testach, jak ustalił korespondent Polsat News Tomasz Lejman, nie jest do końca precyzyjna.

Urzędnik rządu regionalnego w Meklemburgii Pomorzu Przednim, który jest cytowany przez niemiecką agencję, odnosił się nie do całej polsko-niemieckiej granicy, a jedynie do granicy na wysokości Szczecina i Świnoujścia.

Rząd w Schwerinie poinformował o tym, że rząd federalny zgodził się na finansowanie testów, dla pracowników transgranicznych, którzy mieszkają po polskiej stronie, a pracują po niemieckiej, konkretnie w Meklemburgii.

W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, czy chodzi o każdy test wykonywany co 48 godzin, czy o jeden test w tygodniu, co wynika z rozporządzeń Federalnego Ministerstwa Zdrowia. Korespondent Polsat News Tomasz Lejman dowiedział się nieoficjalnie, że Meklemburgia chce, by każdy test był darmowy i w tym kierunku szły rozmowy ze Zrzeszeniem Lekarzy Ustawowych Kas Chorych.

Jak jest w innych przygranicznych krajach związkowych

Czy polscy pracownicy transgraniczni, którzy do tej pory musieli na granicy płacić za testy, będą od poniedziałku zwolnieni z opłat? Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii Martin Burmeister odpowiedział Polsat News, że na granicy z tym krajem związkowym obowiązują dotychczasowe zasady. Z darmowego testu mogą skorzystać pracownicy, którzy mają potwierdzenie od pracodawcy i zaświadczenie o płaceniu składek socjalnych w tym kraju związkowym.

- Wiemy, że Federalne Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami zasad testowania obywateli. W zmianach regulacji ma być wyjaśnione m.in. czy również pracownicy transgraniczni będą mogli korzystać z szybkich testów - powiedział Martin Burmeister. Rząd w Brandenburgii nie ma na razie żadnych informacji o tym, kiedy takie rozporządzenie zostanie opublikowane.

O zmiany w zasadach testowania pracowników transgranicznych zapytaliśmy również Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu w Saksonii. Również tu nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. - Saksonia od 18 stycznia 2021 roku wspiera polskich i czeskich pracowników transgranicznych. Dopłacamy do każdego testu 10 euro, rozliczenie odbywa się poprzez pracodawcę - mówił rzecznik ministerstwa.

Czy i kiedy wprowadzone zostaną nowe zasady pokrywania kosztów testów dla wszystkich pracowników transgranicznych zapytaliśmy również Federalne Ministerstwo Zdrowia. Wciąż jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi z tego resortu.