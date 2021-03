Wsparcie dla gmin górskich. "W sumie 672 mln zł"

Wiceminister wskazał, że wnioski o wparcie złożyły 202 gminy górskie, a kwota, którą otrzymają to 672 mln zł. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie nowych inwestycji związanych z turystyką oraz na rekompensaty z tytułu utraconych w pierwszym kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Dodał, że dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80 proc. utraconych przez nią dochodów.

- Cieszy mnie, że tak duża kwota wesprze inwestycje, dzięki którym rozwijać będzie się turystyka - podkreślił.

Gut-Mostowy przypomniał, że jeśli chodzi o pierwszy instrument, to dofinansowanie wynosi 40 proc. średniego poziomu inwestycji z ostatnich 5 lat. Ze złożonych przez gminy wniosków wynika, że było to przeciętnie od 2-3 mln zł do 5-6 mln zł - powiedział wiceminister.

Na co można wykorzystać środki?

Dodał, że otrzymane wsparcie samorządy mogą przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi.

- Chodzi np. o budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację szlaków turystycznych, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych, parkingów i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, a także skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych - wymienił.

Pytany, kiedy pieniądze trafią na konta gmin, wiceminister wskazał, że "środki te lada dzień będą do wykorzystana".

Zgodnie z projektem uchwały przygotowanej przez MRPiT, wsparciem mogły zostać objęte gminy, które spełniają jedno z kryteriów wg metodologii GUS: w całości leżą w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste, lub takie, które przecinają się z granicą wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.