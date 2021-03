202 gminy położone na terenach górskich otrzymają dodatkową pomoc z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 672 mln zł to realna odpowiedź na bardzo trudną sytuację związaną z pandemią - oświadczyła w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

- Dzisiaj wojewodowie z sześciu województw ogłosili, że 202 gminy położone na terenach górskich otrzymają pomoc z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest kwota 672 mln zł; to dodatkowa pomoc poza pozostałymi innymi tarczami. To realna, konkretna odpowiedź na sytuację gmin z terenów górskich, turystycznych, na bardzo trudną sytuację związaną z pandemią - mówiła Czerwińska podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Podkreśliła, że wszystkie gminy, które zwróciły się o te środki, otrzymały wsparcie w pełnej wysokości kwoty, o którą wnioskowały.

Dodała też, że jest to kolejna forma pomocy, którą przygotowano, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Wsparcie dla sześciu województw

Czerwińskiej na konferencji prasowej towarzyszyli parlamentarzyści PiS reprezentujący sześć województw, w których leżą gminy, o których wspominała.

Poseł Marek Kuchciński wskazał, że o wsparcie wystąpiło 27 gmin z Podkarpacia i trafi do nich ponad 66 mln zł.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk przekazał, że do 82 gmin górskich Małopolski trafi ponad 294 mln zł. Violetta Porowska reprezentująca województwo opolskie mówiła natomiast, że trzy gminy górskie otrzymają prawie 14 mln zł.

Z kolei Szymon Pogoda podał, że w województwie dolnośląskim do takich gmin trafi ponad 198 mln zł, poseł Przemysław Drabek poinformował, że do gmin górskich ze Śląska trafi 86 mln zł, a poseł Krzysztof Lipiec przekazał natomiast, że do pięciu gmin górskich z województwa świętokrzyskiego trafi 14 mln zł.

Miliony dla Zakopanego

Posłanka PiS Anna Paluch stwierdziła, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zmienia oblicze Polski. - W sposób szczególny chcemy wesprzeć biznes turystyczny, bo to jest bardzo ważna dźwignia rozwoju gospodarczego Małopolski, która w związku z pandemią dostała dużego uszczerbku – powiedział posłanka PiS. Dodała, że wsparcie gmin górskich jest także ważne z punktu widzenia gospodarki, bo oznacza wsparcie dla lokalnych firm.

Najwięcej z małopolskich gmin otrzyma Zakopane - 10,9 mln zł. Za te pieniądze w stolicy Tatr ma powstać rondo przy znanym pomniku Chałubińskiego i Sabały. W planach jest także przebudowa ulic Za Strugiem i Kasprusie wraz z energooszczędnym oświetleniem.

8 mln zł trafi do Starego Sącza, gdzie powstanie m.in. sieć wodno-kanalizacyjna, parking czy drogi rowerowe. W Nowym Targu 8 mln zł z Funduszu zostanie przeznaczonych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. W Myślenicach także za 8 mln zł zostanie rozbudowana infrastruktura turystyczna i komunalna. Powstaną tu m.in. boiska wielofukcyjne, ścieżki rowerowe, pumptrack i skate park. Władze Nowego Sącza przeznaczą 8 mln zł z Funduszu na inwestycje drogowe.

