Nielegalni imigranci w ciężarówce. Udawali słonecznik

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Cieszynie sześciu Afgańczyków, którzy nielegalnie wjechali z Czech do Polski. Mężczyźni byli ukryci w ciężarówce przewożącej słonecznik. Chcieli się dostać do Niemiec.

Kierowca bułgarskiej ciężarówki, zaniepokojony dobiegającymi z naczepy odgłosami, zatrzymał się przy patrolu Straży Granicznej w rejonie byłego przejścia granicznego w Cieszynie Boguszowicach.

Gdy funkcjonariusze otworzyli drzwi naczepy znaleźli w środku sześciu cudzoziemców, którzy siedzieli na workach ze słonecznikiem.

Mężczyźni nie posiadali dokumentów. Zadeklarowali, że pochodzą z Afganistanu. Zostali zatrzymani. "Po przeprowadzeniu badania lekarskiego w celu ustalenia wieku zatrzymanych osób okazało się, iż pięciu z nich ma powyżej 18 lat, natomiast jeden jest w wieku pomiędzy 17 a 18 lat" - poinformowała Straż Graniczna.

W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były Niemcy.

Nielegalni imigranci złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium innych państw członkowskich UE. Póki co Afgańczycy trafią do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Następnie zostaną przekazani do państw, w których ubiegali się o ochronę międzynarodową, w ramach tzw. procedury dublińskiej.

