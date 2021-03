Wiceprezydent Warszaw powiedziała, że zarzuty o opieszałość przy tworzeniu szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym są nieprawdziwe. Wyjaśniła, że w tym tygodniu władzom stolicy udało się podpisać 50 umów o pracę z nowymi medykami, a wojewoda był o tym informowany. Wyjaśniła także, że miasto było gotowe na uruchamianie kolejnych modułów w tym szpitalu, aby w ciągu czterech tygodni od uruchomienia uzyskać liczbę 100 łóżek.

"Powinna czekać na zarzuty"

Według Renaty Kaznowskiej wyznaczona na pełnomocnika szpitala dr Ewa Wieckowska, która do niedawna była prezesem zarządzającej nim spółki Szpital Solec "powinna czekać na zarzuty za niegospodarność". Powiedziała także, że ma obawy, iż dowody tej niegospodarności zostaną teraz zniszczone. Według Wiceprezydent Warszawy dr Więckowska jako prezes Spółki Solec nie przygotowała szpitala do otwarcia, a Kaznowska musiała osobiście "gasić pożary".

- Panie ministrze, daję panu pięć dni, aby zapełnić ten szpital pacjentami. Bierze pan pełną odpowiedzialność za pełnomocnika, który teraz zarządza szpitalem - powiedziała wiceprezydent Warszawy. Wyjaśniła, że pełna załoga Szpitala Południowego powinna liczyć 600 osób, jak dotąd jest podpisanych 220 umów. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ma koronawirusa i przebywa w szpitalu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w piątek, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zgłosił wniosek o wprowadzenie pełnomocnika do Szpitala Południowego. Główny zarzut dotyczy funkcjonującego w Szpitalu Południowym od 15 lutego szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19.

- Była deklaracja, że Szpital Południowy dostarczy Warszawie możliwość zaopiekowania się około 300 pacjentami. W tej chwili ten szpital cały czas działa na poziomie opieki mniej więcej nad 50 pacjentami, a sytuacja jest krytyczna - powiedział minister zdrowia.

W szpitalu tymczasowym ma działać m.in. 80 miejsc respiratorowych. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zarzuca szpitalowi Południowemu w Warszawie, który wchodzi w skład spółki Szpital Solec opieszałość w organizacji pracy. Głównym problemem, który wymieniał wojewoda jest brak personelu medycznego. Na początku marca wojewoda mazowiecki wydał decyzję o skierowaniu do pracy w Szpitalu Południowym 46 lekarzy i 28 pielęgniarek.

Kaznowska: "Kiedy komisarz w Szpitalu Narodowym?"

- W ciągu czterech tygodni jesteśmy przygotowani (na uruchomienie - red.) stu łóżek - powiedziała Kaznowska, tłumacząc, ze to 30 procent zakładanej liczby. - Kolejne moduły są przygotowywane, w tym tygodniu udało nam się podpisać prawie 50 umów - powiedziała.

Jednocześnie wytknęła, że w działającym od października Szpitalu Narodowym z zapowiadanych 1200 łóżek przyjętych jest "nieco ponad 300 pacjentów". - To stanowi 25 proc. możliwości tego szpitala - porównywała, pytając, czy to oznacza, że do Szpitala Narodowego zostanie wprowadzony komisarz na wzór Szpitala Południowego i szpitala miejskiego w Radomiu. - Panie ministrze, chyba czas najwyższy - zwróciła się do szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego.

Zarzuciła także rządowej placówce na Stadionie Narodowym przejmowanie medyków z terenu Warszawy. - Tylko w tym tygodniu straciliśmy 11 osób na rzecz Szpitala Narodowego i o tym były rozmowy w ciągu ostatnich dni - powiedziała Kaznowska.

Jak stwierdziła, wojewoda był przez nią informowany o postępach rekrutacji, m.in. w czwartek za pośrednictwem SMS-a.

- Większość z tych umów, a więc grafiki, które będą przygotowywane wchodzą w życie od kwietnia. Zazwyczaj zaczynamy pracę od kwietnia - powiedziała Kaznowska. - Poinformowałam, że ruszymy z bardzo dużego kopyta z uruchamianiem modułów. Być może to pana ministra tak przestraszyło, że za dobrze sobie radzimy - powiedziała wiceprezydent Warszawy.

Wiceprezydent: wojewoda znał terminy

- W naiwności swojej wierzyłam, że walczymy ze skutkami pandemii i z niewyobrażalną trzecią falą, która bardzo mocno przybiera na sile, myślałem, że chodzi tu o pacjentów - powiedziała Kaznowska.

Przypomniała, że budowa Szpitala Południowego została ukończona w 10 tygodni, a w jednym obiekcie w rezultacie uruchomiono dwa szpitale, w tym jeden dla chorych na COVID-19. Stało się to 25 grudnia, a 15 lutego został przyjęty pierwszy pacjent. Jej zdaniem wojewoda podpisał harmonogram, który wyznaczał taki termin.

- W umowie był zapis, że wojewoda współuczestniczy w procesie rekrutacji - powiedziała Kaznowska, dodając, że 18 lutego wysłała pismo do wojewody z prośbą o zapewnienie 100 lekarzy i 110 pielęgniarek. Jej zdaniem nakazy pracy w Szpitalu Południowym skutkowały przyjęciem 22 osób "na prawie 600 potrzebnych".

Kaznowska wypomniała także wojewodzie, że 8 marca wystosował pismo do szpitali warszawskich, w którym zobowiązywał je do wydelegowania do 9 marca po 5 lekarzy i po 10 pielęgniarek. Jej zdaniem dyrektorzy szpitali odpowiedzieli, że w szpitalach są braki kadrowe, a oddelegowanie oznacza zamykanie oddziałów covidowych oraz narażenie zdrowia i życia pacjentów.

Nowy pełnomocnik, stary prezes

Nowym pełnomocnikiem placówki ma być dr Ewa Więckowska, była prezes Szpitala Solec.

- Dr Ewa Więckowska, przyszły pełnomocnik stołecznego Szpitala Solec, daje nadzieję, że problemy z uruchomieniem tymczasowego Szpitala Południowego dla chorych na COVID-19 zostaną bardzo szybko rozwiązane - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przypomniał, że Ewa Więckowska kierowała spółką przez osiem lat, "ma ogromne doświadczenie, zna kadrę, zna przede wszystkim uwarunkowania tego lokalnego, warszawskiego systemu opieki zdrowotnej" - argumentował. Dodał, że nowa pełnomocnik ma wykształcenie na poziomie MBA, specjalizuje się także w chorobach płuc.

Sama Więckowska przekonywała, że zna potrzeby warszawiaków, oraz zamierza współpracować z wojewodą i instytucjami medycznymi, by jak najszybciej "udostępnić kolejne miejsca dla pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, wsparcia oddechowego, profesjonalnej, specjalistycznej opieki".

Nowa pełnomocnik kierowała spółką Szpital Solec przez osiem lat. W lutym tego roku złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka powiedziała wtedy, że dr Więckowska nie podała powodów swojej decyzji.

