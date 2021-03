Joanna Lichocka apeluje o zaszczepienie dziennikarzy: powinniśmy także ich chronić

Posłanka Joanna Lichocka zaapelowała do ministra Michała Dworczyka o rozszerzenie programu szczepień. Jej zdaniem przeciwko koronawirusowi powinni zostać zaszczepieni dziennikarze. "Teraz apeluję o to oficjalnie: przeprowadźmy szczepienia dziennikarzy pracujących na pierwszej linii" - napisała posłanka.

"Teraz apeluję o to oficjalnie: przeprowadźmy szczepienia dziennikarzy pracujących na pierwszej linii! Niech redaktorzy naczelni wyznaczą tych, którzy są najbardziej narażeni na kontakty społeczne podczas swojej pracy." - napisała posłanka Joanna Lichocka na portalu niezależna.pl

Wśród zaszczepionych powinni według posłanki znaleźć się nie tylko dziennikarze, ale również fotoreporterzy i redaktorzy. Jak stwierdziła grupa ta będzie liczyć kilkaset osób.

"Powinniśmy także ich chronić"

"To oczywista oczywistość, że dziennikarze, fotoreporterzy, redaktorzy opierają się w pracy na kontaktach międzyludzkich, zbierają informacje, muszą być na miejscu wydarzeń, by je rzetelnie relacjonować – i powinniśmy także ich chronić." - dodała

"Dlatego raz jeszcze zwracam się do Rady Medycznej przy premierze, do ministra zdrowia, niech rozważą Państwo, czy nie można tych kilkaset osób, które codziennie pracują z narażeniem zdrowia po to, byśmy wiedzieli, co się dzieje, otoczyć taką opieką polskiego państwa." - podsumowała.



Dworczyk: rozważamy uruchomienie rejestracji dla wszystkich

- Przygotowujemy szereg zmian organizacyjnych w Narodowym Programie Szczepień, a także pewne zmiany merytoryczne; zapewne te nowe rozwiązania przedstawimy na początku przyszłego tygodnia - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk mówił w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że do końca drugiego kwartału zostaną zaszczepieni wszyscy ci, którzy byli ujęci w pierwszym etapie szczepień, a więc m.in. osoby powyżej 60 roku życia. ZOBACZ: Rejestracja dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem? Dworczyk: będzie szereg zmian - Mamy na drugi kwartał bardzo optymistyczne zapowiedzi producentów szczepionek, natomiast jesteśmy cały czas ostrożni z tymi obliczeniami, bo na maj, na czerwiec nie mamy jeszcze dokładnych harmonogramów dostaw, opieramy się na pewnych deklaracjach. Ale wiele wskazuje na to, że w trzecim kwartale będą już wszyscy zainteresowani szczepieniem Polacy zaszczepieni - oświadczył szef KRPM. Dodał, że "bardzo duże przyspieszenie" nastąpi w drugim kwartale, a jeszcze w kwietniu rozpocznie się rejestracja 50-latków. - Mam nadzieję, że dojdziemy już w kwietniu do rejestracji 49- i 48-latków. Przygotowujemy się w tej chwili na zwiększenie tempa - dodał.

