Spór o otwarte kościoły. Miejsce "ukojenia" czy "rozprzestrzeniania się wirusa"?

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński twierdził, że za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznych odpowiedzialni politycy otwarcie twierdzący, że takie regulacje nie są legalne.

- Mogę się założyć, że mecenas Kalisz chciałby większych obostrzeń w kościołach nawet, jeżeli uważa, że inne są nielegalne - stwierdził Jabłoński.

"Czy ma pan pretensje do ludzi domagających się przestrzegania konstytucji?"

Kalisz, adwokat, a w przeszłości minister spraw wewnętrznych i szef Kancelarii Prezydenta, odpowiedział, że on chciałby "równego traktowania właścicieli restauracji, właścicieli hoteli i tych, którzy zarządzają kościołami".

- Nie dlatego, że są to miejsca kultu, ale dlatego że są to miejsca rozprzestrzeniania COVID-19 - powiedział.

Następnie zapytał Jabłońskiego, czy "ma pretensje do ludzi, którzy domagają się przestrzegania konstytucji przez władzę". - Pan jako minister spraw zagranicznych ma pretensje do Komisji Europejskiej. Co pan mówi? - mówił w Polsat News.

Anacki: jesteśmy państwem z większością katolików

- Kwestia czy to kościół, czy fryzjer, nie powinna być różnicowana. Tutaj muszę się zgodzić z Ryszardem Kaliszem, że powinniśmy takie rozmowy prowadzić, aby nie różnicować, ale ja tutaj nie widzę różnicowania - ocenił Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia.

Jego zdaniem, minister Jabłoński powiedział, że "przy pewnych obostrzeniach funkcjonują inne branże i są wybierane te, których społeczeństwo demokratyczne oczekuje, aby były czynne".

- Jesteśmy państwem z większością katolików i nie mam pretensji, że do kościołów ludzie się kierują i oczekują ukojenia - powiedział polityk Porozumienia.

