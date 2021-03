Czekał kilkaset lat, aż ktoś go zauważy. Przez ten czas chował się między stronami księgi, do czasu, aż sięgnęli po nią pracownicy warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. XVI-wieczny ludzki włos - najpewniej przypadkowo - został przyszyty do oprawy. Okazuje się, że w starych publikacjach można odnaleźć także listy, ślady wosku, jak i... krwi.