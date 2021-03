Mamy 34 151 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń Covid-19 od początku pandemii. Zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób. Rząd nie planuje wprowadzenia zakazu przemieszczania się, jednak będzie apelował o ograniczenie podróży - wynika ustaleń Polsat News.

Nowe przypadki zakażeń dot. woj. śląskiego (5430), mazowieckiego (5104), wielkopolskiego (3334), małopolskiego (2919), dolnośląskiego (2680), kujawsko-pomorskiego (2254), łódzkiego (2019), pomorskiego (1994), podkarpackiego (1498), zachodniopomorskiego (1163), warmińsko-mazurskiego (1082), świętokrzyskiego (1024), lubelskiego (970), lubuskiego (936), opolskiego (642), podlaskiego (577). 435 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 154 821/50 860 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki przedstawi w czwartek przed południem nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Mają one obowiązywać przez dwa tygodnie i dotyczyć m.in. limitów osób w sklepach i zasad przemieszczania się w okresie Wielkanocy. Konferencja ma się rozpocząć o godz. 11:00.

W ustaleń Polsat News wynika, że zaostrzone mają być limity osób w kościołach. Sklepy wielkopowierzchniowe mają zostać zamknięte.

Jak podaje RMF FM rząd rozważa zamknięcie żłobków i przedszkoli na najbliższe dwa tygodnie. Jeżeli to rozporządzenie zostanie wprowadzone, to nie będzie dotyczyło wszystkich. Placówki będą otwarte jedynie dla dzieci medyków.

- Decyzja o zamknięciu przedszkoli jest zawsze trudna, ale uzasadniona z punktu widzenia epidemii - podkreślił w Radiu Plus przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna. Jego zdaniem, należy spodziewać się dalszych ograniczeń w działalności placówek wychowawczo-oświatowych i sektora handlu.

- Niestety dane pokazują, że liczba dodatnich testów u dzieci rośnie i wzrosła kilkukrotnie w porównaniu z początkiem roku. To dotyczy w największym stopniu dzieci starszych, ale także dzieci szkolnych, młodszych, które też mają wyższy odsetek - mówił prof. Czauderna.

Ile osób jest w szpitalach?

W szpitalach przebywa 27 118 chorych na COVID-19, czyli o 607 osób więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2 620 chorych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 231 łóżek i 3 473 respiratory. MZ podało w środę, że w szpitalach przebywało 26 511 chorych na COVID-19, we wtorek pacjentów było 26 075, w poniedziałek - 24 637, w niedzielę - 23 583, w sobotę - 23 293, w piątek zaś - 22 567.

Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2 537 chorych w środę, 2 512 we wtorek, 2421 - w poniedziałek, 2 360 - w niedzielę, 2 315 - w sobotę i 2 245 chorych w piątek.

Tydzień temu, 18 marca, resort informował, że w szpitalach przebywało 21 858 pacjentów, 2 190 pod respiratorem.

Ministerstwo przekazało w czwartek, że na kwarantannie jest 434 991 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 722 856 zakażonych.

Ile szczepień wykonano?

Ostatniej doby wykonano 182 738 szczepień. Łącznie podano 5 381 726 dawek.

Rejestracja na szczepienia

Od czwartku na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal też mogą się rejestrować seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili.





Zapisać się na szczepienie można na cztery sposoby.

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Dla dzwoniących z zagranicy – 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia – przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.

- Po dzisiejszej radzie spodziewamy się, że rząd wprowadzi dalsze obostrzenia. W okresie okołoświątecznym ponownie będą zamknięte duże sklepy, salony usługowe. Rozważana jest kwestia żłobków i przedszkoli. Rada była zgodna, że lockdown powinien być mocniejszy. Jeśli z danych wynika, że obecnie młodsze dzieci wyraźnie częściej się zakażają i mogą być źródłem choroby swoich rodziców i dziadków, to żłobki i przedszkola będą zamknięte - powiedziała prof. Marczyńska.

Przyznała jednak, że ostateczna decyzja w sprawie żłobków i przedszkoli nie zapadła, bo jest jeszcze kwestia potencjalnej absencji rodziców m.in. w zawodach medycznych.

msl/ Polsat News, RMF FM, PAP