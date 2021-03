"Dziadek walcz. Kocham Cię". Pokonali 400 km, by okazać wsparcie bliskiemu

Wiedzieli, że nie będą mogli zobaczyć się z nim osobiście, ale i tak przejechali 400 kilometrów, aby wesprzeć go w walce z chorobą. Rodzina pana Ryszarda, chorego na nowotwór trzustki, przyjechała z Bytomia do Lublina, by odwiedzić chorego dziadka. Przygotowali dla niego baner.