Dziadek odebrał z przedszkola cudze dziecko. Chłopca szukało kilkudziesięciu policjantów

Starszy mężczyzna wybrał się do przedszkola, by odebrać 4-letniego wnuka, jednak wskutek pomyłki wyszedł z innym dzieckiem. Malca przez godzinę szukało ok. 50 policjantów i pies tropiący. Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 80-latka, chłopiec zjadł już zupę i obejrzał bajkę.