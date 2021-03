Wypadek miał miejsce w środę ok. godziny 20.00. Guerini, który w ostatnią niedzielę skończył 19 lat, zginął na miejscu. Jego śmierć potwierdziły władze Lazio.

ZOBACZ: Piłkarz Jagiellonii uciekał przed policją. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Piłkarz podróżował z dwoma rówieśnikami - obaj w ciężkim stanie trafili do szpitala.

Kierowca pojazdu, z którym zderzył się samochód nastolatków, ma 68 lat. Nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Jak twierdzą włoskie media, był w szoku i również został hospitalizowany.

Guerini to były reprezentant Włoch w kategoriach U-15 i U-16. Jest wychowankiem Lazio, w styczniu podpisał z tym klubem trzyletni kontrakt. Reprezentował też barwy Torino, Fiorentiny i SPAL. W trwającym sezonie zaliczył 10 występów w lidze młodzieżowej.

ZOBACZ: Nie żyje trener piłkarski Alojzy Łysko

Daniel Guerini, who signed with our primavera on january 12th coming over from Torino died in a car accident tonight. He was 19y old.

RIP Daniel 💙🦅 #Lazio #Guerini pic.twitter.com/vfAE0BkBIE