Nie żyje posłanka CDU. Zmarła na pokładzie samolotu

Jak poinformował agencję w niedzielę wieczorem inny deputowany CDU Eckhardt Rehberg, 53-letnia Strenz wracała z mężem z Kuby.

Posłanka straciła przytomność na pokładzie samolotu, maszyna awaryjnie lądowała w Irlandii, ale medykom nie udało się uratować Strenz.

Colleague of Angela Merkel, 53Yo Karin Strenz collapses next to her husband on a flight from Cuba to Germany & was pronounced dead at hospital



The plane made an emergency landing at Shannon Airport Ireland, 7:30am, she was under investigation over money transfers from Azerbaijan pic.twitter.com/ohSnisq5eE