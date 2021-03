Andrzej Poczobut zatrzymany. "Człowiek prawy i pryncypialny"

W środę Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu za organizację "nielegalnej imprezy masowej". Za taką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

W czwartek rano o zatrzymaniu Andrzeja Poczobuta, członka zarządu Związku Polaków na Białorusi, poinformował szef KPRM.

"Dziś nad ranem został zatrzymany w Grodnie Andrzej Poczobut. Człowiek prawy i pryncypialny od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Andrzej trzymaj się! Nie zostawimy Was!" - napisał w czwartek szef kancelarii premiera.

"Nasila się atak na działaczy mniejszości polskiej na Białorusi: trwa rewizja u Andrzeja Poczobuta w Grodnie i u Marii Tiszkowskiej dyrektorki polskiej szkoły społecznej w Wołkowysku" - napisała dziennikarka Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Reżim Łukaszenki potrzebuje "zewnętrznego wroga"

- Borys przebywa obecnie w areszcie tymczasowym. Dziś będzie próbował spotkać się z nią adwokat. Jest oskarżona o zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia, tak potraktowano jarmark, który tradycyjnie organizuje od wielu lat. To pretekst, żeby rozpocząć represje wobec związku Polaków - mówił w środę na antenie Polsat News Poczobut.

Jego zdaniem, reżim Łukaszenki potrzebuje "zewnętrznego wroga, by odwrócić uwagę społeczeństwa białoruskiego od ciężkiej sytuacji gospodarczej, od kryzysu politycznego, który trwa na Białorusi".

- Można powiedzieć, że Polacy zostali wybrani na wroga, bo to mniejszość, która nie jest w stanie się bronić i jest łatwym celem. Dlatego polska mniejszość stała się w ostatnich tygodniach celem medialnej nagonki i bardzo brutalnych represji - wskazał dziennikarz.

Polska "ma instrumenty, by wpływać na reżim"

- W więzieniu w Brześciu znajduje się nauczycielka języka polskiego i grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności za to, że zorganizowała akademię ku czci żołnierzy wyklętych. Władze potraktowały to jako rozpalanie waśni na tle narodowościowym - przypomniał Poczobut.

Jak ocenił, Polska ma instrumenty, żeby wpływać na działania reżimu. - Mam nadzieję, że te narzędzia zostaną użyte. Od początku marca wszyscy Polacy czują się zagrożeni na Białorusi. Przez prokuraturę odwiedzane są szkoły społeczne, zbierane są dane, gdzie dzieci uczą się języka polskiego. Nie wiemy po co im te informacje. Poza tym pogróżki - wymieniał.

- W państwowych mediach Polska nazywana jest hieną Europy. Harcerze są nazywani Piłsudskijugend. Polska oskarżana jest o niestworzone rzeczy. W tej narracji jest miejsce dla mniejszości polskiej, która tu na miejscu "szkodzi, mąci i przeszkadza". Z tym cały czas się spotykamy. W sierpniu Łukaszenka ogłosił, że Polska chce zaatakować Białoruś, jednostki wojskowe zostały przerzucone na zachód kraju. Od tego momentu zaczęła się ta kampania propagandowa - mówił.

Morawiecki: będziemy interweniować

Zatrzymanie Andżeliki Borys skomentował premier Mateusz Morawiecki. - Nasz konsul udaje się na komisariat. Będziemy interweniować - zapewnił podczas konferencji prasowej w Wadowicach.

Zdaniem szefa rządu, liderka ZPB "wytrwale pracuje na rzecz pielęgnowania kultury polskiej na Białorusi i animowania życia kulturalnego Polaków".

- Spotkałem się jakiś czas temu z panią prezes Borys i wiem, że bardzo dba o jak najlepsze relacje z białoruskim rządem, ale jednocześnie dba o polskość - przypomniał Morawiecki.

