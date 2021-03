Zniszczone nagrobki dzieci na cmentarzu w Olsztynie. Mężczyzna z nagrania zatrzymany

Policja w Olsztynie zatrzymała we wtorek człowieka, który krążył w pobliżu cmentarza w tym mieście i przyglądał się pracy policyjnych techników, badających ślady na nagrobkach w zdewastowanej kwaterze dziecięcej.

Krążył wokół cmentarza w nocy i w dzień

Mężczyznę zarejestrował także monitoring cmentarza. Zatrzymany 38-latek około drugiej w nocy we wtorek przechodził w pobliżu nekropolii na ul. Poprzecznej w Olsztynie.

- Jest to 38-letni mężczyzna, który został zatrzymany w pobliżu nekropolii. Policjanci prowadzą czynności w kierunku znieważenia miejsca pochówku - powiedział Polsat News st. sierż. Andrzej Jurkun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

- Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy w środę zarzuty - powiedział polsatnews.pl podkomisarz Rafał Prokopczyk, oficer prasowy olsztyńskiej komendy. Za znieważenie miejsca pochówku grożą dwa lata więzienia. Ale to nie jedyny zarzut, jaki grozi podejrzewanemu. Kolejne mogą być związane ze zniszczeniem mienia. Do olsztyńskiej komendy cały czas zgłaszają się pokrzywdzeni, którzy mówią o swoich stratach.

Komisarz Prokopczyk dodał, że w chwili zatrzymania podejrzewany mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Pracownicy cmentarza mówią, że tak wielkie zniszczenia widzą pierwszy raz.

- Przewracał nagrobki prawdopodobnie kopiąc je nogą - powiedział polsatnews.pl Zbigniew Kot, dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. Jak dodał, bramy cmentarza są zamykane na noc, a cała nekropolia jest ogrodzona. Aby dostać się na jej teren sprawca musiał przeskoczyć ogrodzenie.

Zdewastowane nagrobki zobaczyła we wtorek po godzinie 7:00 kierowniczka cmentarza podczas codziennego obchodu.

WIDEO: Sprawca zdewastował w Olsztynie 201 nagrobków dzieci

Rodziny będą musiały odnawiać pomniki



Do dewastacji pomników doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

- Zniszczonych jest 201 pomników - powiedział polsatnews.pl podkom. Rafał Prokopczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

W środę na cmentarzu rodziny odwiedzały zniszczone groby bliskich.

- Moje dziecko ma 10 lat, ono dbało niemal od urodzenia o mojego brata - mówi kobieta, której nieżyjący brat Adaś żył zaledwie trzy miesiące, a zmarł ponad 30 lat temu. Siostra z synem cały czas dbają o grób.

- To jest brak szacunku dla zmarłych - mówi mężczyzna odwiedzający nekropolię w Olsztynie. Bliscy pochowanych dzieci nie mogły uwierzyć w to, co widzą.

- O, tutaj mój syn jest pochowany. A tam zwalone jest, zniszczone... Łzy mi w oczach stoją - powiedział pan Józef, którego syn żył sześć godzin. - To jest ten pomnik, który teraz leży akurat do góry nogami - mówi mężczyzna.

- To nie są małe pieniądze, które ci wszyscy ludzie powydawali. Tak samo jak i my z rodzicami odnowiliśmy ten pomnik. Po to tylko, żeby ktoś sobie przyszedł i zdewastował - mówi "Wydarzeniom" Adam Kuształa. Jego brat żył trzy miesiące.

Za odnowienie grobów będą płacić rodziny. Dopiero prawomocny wyrok sądu umożliwia bowiem ściągnięcie pieniędzy ze sprawcy dewastacji.

hlk/bas/ "Wydarzenia", Polsat News