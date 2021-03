Zmarł George Segal. Aktor miał 87 lat

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano odszedł George Segal z powodu komplikacji po operacji wszczepienia bajpasów" - głosi oświadczenie Soni Segal przekazane branżowym periodykom "Variety" i "Deadline Hollywood". Jak przekazała, Segal zmarł w swoim domu w Santa Rosa, w Kalifornii.

George Segal has died at 87. The genial actor was a staple of films of the 1970s such as “A Touch of Class,” “The Hot Rock” and “Fun With Dick and Jane.” https://t.co/4lH8TNy8Hz pic.twitter.com/BSy7Fd28qr