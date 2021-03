Rusza rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60-64 lata

W Polsce podano dotąd 5 026 182 dawki szczepionki przeciw COVID-19 – 3 242 462 pierwszej i 1 783 720 drugiej – wynika z poniedziałkowego zestawienia zamieszonego na rządowej stronie gov.pl.

Po iniekcjach zgłoszono 5099 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano w sumie 6335 dawek.

Z raportu wynika także, że do naszego kraju trafiło łącznie 6 510 680 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono 5 403 630 dawek.

Jak się zapisać?

Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby.

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Dla dzwoniących z zagranicy – 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia – przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.

Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.

Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie – należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.

"Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień" – zaznaczono.

Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie.

Kto może się zapisać na szczepienia?

W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat i jeszcze starszych, którzy dotąd tego nie zrobili. W harmonogramie szczepień wskazano, że chodzi o osoby urodzone w latach 1952-1956. Rejestracja trwa od 22 do 24 marca.

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej będą oni szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.

We wtorek rusza rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60-64 lata.

W czwartek 25 marca wznowione będą z kolei zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

"Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później" – zaznaczono na rządowej stronie gov.pl.

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneka Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują.

Szczepienia w poszczególnych województwach

Ostatniego dnia w województwie mazowieckim wykonano 1 935 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 380 szczepień to szczepienia drugą dawką preparatu - wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień. Najwięcej szczepień ostatniego dnia wykonano w Warszawie - 989.

Ogółem w województwie mazowieckim do niedzieli przeprowadzono 785 904 szczepienia, z czego 279 476 to szczepienia drugą dawką szczepionki. Najwięcej wykonano do tej pory w Warszawie - 368 816, z czego 131 640 to szczepienia drugą dawką.

W woj. pomorskim wykonano dotąd 337 971 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 119 061 osób otrzymało drugą dawkę. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 749, drugą dawką 230 osób.

W woj. świętokrzyskim wykonano dotąd 141 670 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 51 548 osób otrzymało drugą dawkę. Średnia dzienna liczba szczepień to 60.

W woj. łódzkim wykonano dotąd 336 659 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 125 210 osób otrzymało drugą dawkę. Średnia dzienna liczba to 703 szczepień.

W woj. dolnośląskim wykonano dotąd 429 048 szczepień, z czego 151 257 osób otrzymało drugą dawkę. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 1 318.

W woj. lubuskim ogólna liczba szczepień wyniosła 122 368, z czego drugą dawkę otrzymało 43 722 osób. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 234.

W zachodniopomorskie wykonano dotąd 215 892 szczepień, z czego drugą dawkę otrzymało 77 756 osób. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 269.

W woj. kujawsko-pomorskim wykonano dotąd 248 914 szczepień, z czego drugą dawkę otrzymało 89 037 osób. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 274.

W woj. warmińsko-mazurskim wykonano dotąd 180 762 szczepień, z czego drugą dawkę otrzymało 62 050 osób. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi w regionie 198.

W woj. podlaskim wykonano dotąd 166 058 wykonano dotąd, z czego drugą dawkę otrzymało 58 147 osób.

W woj. lubelskim wykonano dotąd 288 281 wykonano dotąd, z czego drugą dawkę otrzymało 103 745 osób. Średnia dzienna liczba szczepień w regionie wynosi 528.

W woj. podkarpackim wykonano dotąd 258 325 szczepień, z czego drugą dawkę szczepionki otrzymało 91 412 osób. Średnia dzienna liczba szczepień w regionie wynosi 1 371

W woj. małopolskim wykonano dotąd 416 847 szczepień, z czego drugą dawkę szczepionki otrzymało 147 118 osób. Średnia dzienna liczba szczepień w regionie wynosi 803

W woj. śląskim wykonano dotąd 537 249 szczepień, z czego drugą dawkę szczepionki otrzymało 190 568 osób. Średnia dzienna liczba szczepień w regionie wynosi 927.

W woj. opolskim wykonano dotąd 126 965 szczepień, z czego drugą dawkę szczepionki otrzymało 45 733 osób. Średnia dzienna liczba szczepień w regionie wynosi 116.

Ponad 428 tys. mieszkańców Wielkopolski zaszczepiono dotąd przeciw COVID-19, z czego prawie 147 tys. otrzymało drugą dawkę preparatu. Placówki w regionie otrzymały łącznie ponad 446 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19, a ponad 73,6 tys. dawek jest w trakcie dostawy.