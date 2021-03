Pierwszy stan na południu USA zniósł karę śmierci

"Nie ma dziś miejsca na karę śmierci ani w tym stanie, ani na Południu (USA), ani w tym kraju" - oświadczył gubernator. Jak dodał, najwyższy wymiar kary był dysproporcjonalnie stosowany wobec czarnoskórych i jest produktem "wadliwego systemu sprawiedliwości". Zaznaczył, że od 1973 r. ponad 170 osób skazanych na śmierć zostało wypuszczonych po odnalezieniu uniewinniających ich dowodów.

Today, Virginia ended its 400-year history of carrying out executions, becoming the first state in the South to abolish the death penalty.



Signing this law is the moral thing to do. pic.twitter.com/xJ116GVPOE