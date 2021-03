Kara śmierci za aborcję? Amerykański polityk chce zmienić prawo

"Dzisiaj złożyłem (ustawę - red.) HB 3326 by zakazać aborcji w Teksasie" - przekazał polityk na Twitterze w ostatni wtorek. Jego zdaniem projekt "zakończy dyskryminującą praktykę zabijania niewinnych dzieci" i "zagwarantuje ochronę prawną wszystkim Teksańczykom, bez względu na wiek".

W wydanym oświadczeniu Slaton dodawał, że wszyscy Republikanie "muszą jasno powiedzieć, że traktują aborcję jak morderstwo". "Nienarodzone dzieci umierają częściej niż pacjenci chorzy na COVID, ale nikt w Teksasie nie bierze tego na poważnie" - zapewnił.

Today, I filed HB 3326 to Abolish Abortion in Texas.



The bill will end the discriminatory practice of terminating the life of innocent children, and will guarantee the equal protection of the laws to all Texans, no matter how small. #txlege pic.twitter.com/W1lpG4q6G1