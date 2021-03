Ucieczkę przed policją zakończył na latarni. Był pod wpływem narkotyków

Do pięciu lat więzienia grozi 28-latkowi z pow. żarskiego (Lubuskie), który nie zatrzymał się do kontroli, spychał radiowóz, a ucieczkę zakończył na przydrożnej latarni. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków – poinformowała we wtorek Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.