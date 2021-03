Koronawirus w Polsce. Rozpoczęły się szczepienia osób w wieku 69 lat

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneka Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują.

Szczepionka AstraZeneca dopuszczona została na rynek unijny 29 stycznia. Jest preparatem wektorowym. Wykorzystuje adenowirusa z sekwencją kodującą białko S (ang. spike) wirusa SARS-CoV-2. Składa się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1), który niesie na swojej powierzchni jedno białko S, przeciw któremu wytwarzane są przeciwciała.

Kiedy podaje się II dawkę?

To preparat dwudawkowy, podawany domięśniowo, złożony z dawek po 0,5 ml każda. Drugą dawkę szczepionki podaje się po 12 tygodniach od pierwszego zastrzyku.

W charakterystyce tego produktu wskazano, że ochrona pojawia się po około trzech tygodniach od pierwszego podania. Osoby zaszczepione AstrąZeneką mogą nie być w pełni chronione do 15 dni po podaniu drugiej dawki.

Jest to preparat mniej wymagający, jeśli chodzi o przechowywanie, niż dostępne na rynku szczepionki wyprodukowane w technologii mRNA. Nieotwartą fiolkę można trzymać w lodówce (2-8 st. C) przez 6 miesięcy.

