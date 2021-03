- Po zaplanowanych operacjach pacjenci często trafiają na odziały intensywnej terapii, a one są teraz kluczowe dla ratowania ciężko chorych pacjentów z Covid-19 - mówił w "Punkcie widzenia" wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, uzasadniając swój apel, by odłożyć w czasie niektóre zabiegi. - To nie jest zakaz wykonywania planowych operacji - uściślił.