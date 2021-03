Twardy lockdown kolejnym krokiem rządu? Nieoficjalne informacje

- Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski - mówił w poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19. Jego zdaniem, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.





Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, wypowiedź ta nie była przypadkowa. - Ma oswajać z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, jest zbieżna z tym co myśli obecnie rząd - twierdzi źródło portalu.

WP nieoficjalnie informuje, że rząd Mateusza Morawieckiego ma w planach wprowadzenie nowych restrykcji wtedy, gdy liczba dziennych zakażeń przekroczy 30 tys., a dzienna liczba zgonów zacznie się zbliżać do 500. Kluczowe miałyby być dane ze środy i czwartku.

Odpowiednie przepisy miałyby się ukazać pod koniec tygodnia, a zaostrzenie przepisów weszłoby w życie od północy z niedzieli na poniedziałek.

Rozważane mają być: zmniejszenie liczby osób w sklepach i kościołach, zamknięcie marketów budowlanych, sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie najbliższych. To ostatnie rozwiązanie ma dotyczyć podróży podczas Wielkanocy.

Kościoły mają pozostać otwarte

Nie wiadomo, co dalej z zakładami fryzjerskimi i gabinetami kosmetycznymi. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ostatniej chwili - informuje WP. Jak podkreślono jednak, medycy z Rady Naukowej przy premierze chcą, by lockdown polegał na całkowitym pozostaniu w domu - poza obowiązkowym wyjściem do pracy, do sklepu czy do lekarza.