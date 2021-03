Tłuszcze trans nazywane są przez dietetyków tymi najbardziej szkodliwymi. Możemy je znaleźć m.in. w fast foodach, ciastkach, margarynie, chipsach, krakersach i wielu innych. Oczywiście nie wszystkich - na rynku dostępne są także produkty niezawierające tego szkodliwego dla zdrowia składnika.

Zmiana dotyczy jednak tych niekorzystnych dla nas przekąsek.

ZOBACZ: "Raport": Cała prawda o żywności ekologicznej. Jak nie dać się oszukać?

W kwietniu 2019 roku Komisja Europejska wydała rozporządzenie dotyczące ograniczenia izomerów trans kwasów tłuszczowych w jedzeniu (tzw. tłuszczów trans), innych niż te pochodzenia zwierzęcego.

Surowsze regulacje

Bo tłuszcze trans dzielimy właśnie na dwie grupy - zwierzęce (zawierają je m.in. wołowina, mleko krowie, sery, masło) oraz przemysłowe, powstające w procesie częściowego utwardzania płynnych olejów roślinnych (zawierają je m.in. ciastka, batoniki, herbatniki, krakersy, chrupki, margaryna).

Rozporządzenie KE będzie obowiązywać od 2 kwietnia i zaostrzy dotychczasowe regulacje. W danym produkcie spożywczym maksymalna dopuszczalna zawartość przemysłowych tłuszczów trans wyniesie 2g na 100 g tłuszczu.

Po tym terminie nie będzie można sprzedawać jedzenia przekraczającego limit. Ze sklepowych półek mogą zniknąć niektóre - wymieniane wyżej - produkty. Część z nich zapewne zmieni swój skład.

Prowadzą do wielu chorób

Jak wyjaśnia polsatnews.pl dietetyczka, doktorantka w Katedrze Dietetyki na SGGW, Karolina Osowiecka, tłuszcze trans zwiększają ryzyko miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

- Mogą też zaburzać wrażliwość na insulinę, prowadząc do insulinooporności, cukrzycy typu 2, a te z kolei niezdiagnozowane lub nieleczone, mogą prowadzić do choroby Alzheimera. Tłuszcze trans negatywnie wpływają na syntezę kwasów tłuszczowych o działaniu przeciwzapalnym np. Omega-3, co pogarsza wpływ na choroby autoimmunizacyjne, o podłożu zapalnym np. Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów. Mogą również sprzyjać powstawaniu trądziku - wymienia.

ZOBACZ: Ponad 900 milionów ton żywności na śmietniku. Marnuje się co trzeci produkt

Osowiecka zachęca do czytania etykiet.

- Warto wiedzieć, co się kupuje, być świadomym konsumentem. Nie zdajemy sobie sprawy, że coś, co wydaje się być np. fit, ma w składzie cukier. I to na podium - dodaje.

WIDEO - Protest lekarzy rezydentów. Medycy będą się badać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/prz/ polsatnews.pl, portalspozywczy.pl