Ponad 900 milionów ton żywności na śmietniku. Marnuje się co trzeci produkt

- Gdyby marnotrawstwo żywności było krajem, miałoby trzecią co do wielkości emisję gazów cieplarnianych na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach - powiedział "BBC News" Richard Swannel, dyrektor ds. rozwoju z brytyjskiej organizacji pozarządowej Wrap, współautor opublikowanego raportu "Food Waste Index 2021".

- 923 miliony ton marnowanej żywności każdego roku zapełniłoby 23 miliony 40-tonowych ciężarówek. - dodał.

Households discard 11% of food at the consumption stage of the supply chain, while food services and retail outlets waste 5% & 2%, respectively.



This has substantial environmental, social & economic impacts.



More from the #FoodWasteIndex ⤵️ https://t.co/05HbxWoVBZ — UN Environment Programme (@UNEP) March 9, 2021

- Musimy naprawić system żywnościowy, jeśli chcemy stawić czoła zmianom klimatycznym, a jednym z priorytetów jest radzenie sobie z odpadami - stwierdził Swannel.

74 kg jedzenia rocznie

Eksperci informują, że przeciętna osoba wyrzuca blisko 74 kg jedzenia rocznie. - Jesteśmy tak przyzwyczajeni do marnowania żywności, że zapomnieliśmy o jej wartości i koszcie wyżywienia rosnącej populacji na świecie. Czy nam się to podoba, czy nie, my w naszych domach jesteśmy najbardziej znaczącą częścią problemu - mówił Marcus Gover, szef Wrap, cytowany przez "Global Citizen".

ZOBACZ: Produkty za 5 funtów. Skandal ws. paczek żywnościowych dla dzieci z ubogich rodzin

Również Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP, uważa, że rozwiązanie problemu zależy w głównej mierze od indywidualnych obywateli. - Ograniczenie marnotrawienia żywności ograniczyłoby emisje gazów cieplarnianych, spowolniłoby niszczenie przyrody przez przekształcanie terenu i zanieczyszczenie, zwiększyłoby dostępność żywności, a tym samym zmniejszyło głód i zaoszczędziło pieniądze w czasie globalnej recesji - powiedziała.

Our 🆕 #FoodWasteIndex Report📖 with @WRAP_UK finds that food waste is double previous estimates at consumer level ➕ global food waste constitutes 17% of food available for human consumption.



Learn more ⤵️#ThinkEatSave https://t.co/MwAe3jdqAa — UN Environment Programme (@UNEP) March 5, 2021

Andersen zaapelowała również do "firm, rządów i obywateli na całym świecie, aby wykonali swoją część pracy", która może pomóc w ochronie planety.

Trzeba podjąć działania

UNEP przekazał, że planuje powołać eksperckie grupy robocze. Mają one pomóc krajom w prowadzeniu rejestracji zmarnowanej żywności i pomiarach, które zostaną opublikowane w przyszłorocznym sprawozdaniu. Agencja chce również - przy współpracy z państwami - opracować strategię, która ma zapobiegać marnotrawstwu.

ZOBACZ: Co nie powinno trafić do kanalizacji? Nietypowe przedmioty w ściekach

Przedstawicielka UNEP - Clementine O'Connor - zaapelowała także o "rozsądne gospodarowanie odpadami niejadalnymi". - Nawet jeśli niektóre z tych odpadów nie mogą być spożywane przez ludzi, to przecież istnieją przyjazne dla środowiska sposoby zarządzania nimi. Na przykład poprzez przekierowanie ich na paszę dla zwierząt lub kompostowanie - powiedziała.

- Jeśli nie podejmiesz działań dotyczących marnowania żywności, to potrójna strata. Nie tylko wyrzucamy żywność, ale także wszystkie zasoby naturalne i finansowe, które zostały przeznaczone na jej produkcję. Dokonajmy więc potrójnej wygranej - podsumowała Martina Otto, współautorka opublikowanego raportu.

WIDEO - Właścicielka myślała, że straciła psy w pożarze. Jeden z nich czekał miesiąc na zgliszczach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/prz/ Global Citizen, polsatnews.pl