Obroże marki Soresto - należące do koncernu Bayer - chroniące przed kleszczami i pchłami mogą być niebezpieczne dla zwierząt i ich właścicieli - wynika z opublikowanego na początku marca przez "USA Today" artykułu będącego wynikiem dziennikarskiego śledztwa.

Obroże są wykonane z tworzywa sztucznego dopasowującego się do szyi psa lub kota. Pokryte są substancjami uwalniającymi się stopniowo i pokrywającymi sierść zwierzęcia.

Dziennikarskie śledztwo

Dziennikarze oparli swoje dochodzenie na dokumentach Agencji Ochrony Środowiska w USA (EPA). W latach 2012-2020 zgłoszono 75 tys. zdarzeń związanych z obrożami Seresto, w tym blisko 1,7 tys. zgonów zwierząt. Częste były też reakcje alergiczne. Ponad 900 incydentów dotyczyło właścicieli czworonogów.

Jako przykład podano 12-latka, który spał ze swoim psem mającym na sobie obrożę Seresto. Chłopiec trafił do szpitala z objawami zatrucia.

ZOBACZ: Trzebinia. Pies uratował życie właścicielowi

W odpowiedzi na artykuł EPA zapowiedziała "zastosowanie odpowiednich działań". Zachęciła też właścicieli zwierząt do dokładnego czytania ulotki i przestrzegania zaleceń oraz kontaktu - w razie wystąpienia skutków ubocznych - z weterynarzem.

Sprawa dla Kongresu

Sprawą zajął się Kongres USA. Podkomisja ds. polityki gospodarczej i konsumenckiej w czwartek wysłała do Elanco (firmy sprzedającej obroże Seresto) prośbę o wycofanie produktu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i zwrócenia pełnej kwoty właścicielom. Skontaktowano się również z Bayerem, prosząc firmę o ujawnienie informacji o toksyczności obroży.

"Uważamy, że faktyczna liczba zgonów i obrażeń jest znacznie większa, ponieważ przeciętny konsument nie wiedziałby, jak zgłosić dane zdarzenie EPA, agencji pozornie niezwiązanej z produktami dla zwierząt" - napisał w piśmie Raja Krishnamoorthi, przewodniczący wspomnianej podkomisji.

ZOBACZ: Pies milioner. W spadku po właścicielu dostał fortunę

Adresaci dokumentu mają przekazać podkomisji m.in. korespondencję związaną z tą sprawą, skargi dotyczące możliwej szkodliwości Seresto, liczbę obroży dotychczas sprzedanych w USA.

Na tej podstawie podkomisja przeprowadzi własne postępowanie wyjaśniające. Podejmie również decyzję, co może oznaczać restrykcje dla Bayeru i Elanco. Być może będzie to konieczność umieszczenia na opakowaniach Seresto ostrzeżeń o możliwych skutkach ubocznych. Teoretycznie może być to również zakaz dalszej sprzedaży obroży w USA.

W Polsce to Foresto

Elanco zamierza współpracować z Kongresem. Nie wiadomo, jak ta sytuacja odbije się na krajach UE, w których dostępne są obroże Seresto. W Polsce można je kupić pod nazwą Foresto.

WIDEO - Albatros wylądował na... dziobie. Później wstał i otrzepał skrzydła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/pdb usatoday.com, wirtualnemedia.pl