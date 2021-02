Ujadanie psa, który stał przy swoim nieprzytomnym właścicielu, zaniepokoiło przechodzące w pobliżu dwie kobiety. Zatrzymały one przejeżdżający obok radiowóz. Reanimacja prowadzona przez dzielnicowego przywróciła 65-latka do życia. Do zdarzenia doszło w Trzebini (Małopolskie).