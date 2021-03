Mamy 14 578 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła tym samym do 2 073 129, a zmarłych do 49 365.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (2899), śląskiego (1859), wielkopolskiego (1355), pomorskiego (1231), dolnośląskiego (1215), małopolskiego (1207), łódzkiego (862), kujawsko-pomorskiego (704), podkarpackiego (669), zachodniopomorskiego (517), lubuskiego (495), świętokrzyskiego (429), warmińsko-mazurskiego (310), opolskiego (240), lubelskiego (181), podlaskiego (167). 238 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

zachodniopomorskiego (517), lubuskiego (495), świętokrzyskiego (429), warmińsko-mazurskiego (310), opolskiego (240), lubelskiego (181), podlaskiego (167). 238 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 22, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby.

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem: 2 073 129/49 365 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 22, 2021

W ciągu doby wykonano ponad 49,1 tys. testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 49,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/Nyu3DF41s9 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 22, 2021

Ponad 2,4 tys. osób pod respiratorami

W szpitalach przebywa 24 637 chorych na COVID-19, z czego 2421 z nich pod respiratorami – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 33 178 łóżek i 3228 respiratorów. W niedzielę informował, że hospitalizowanych jest 23 583 chorych z COVID-19, w sobotę, że 23 293, a w piątek, że 22 567 osób. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2360 osób w niedzielę, 2315 w sobotę i 2245 chorych w piątek. Tydzień temu, 15 marca, w szpitalach przebywało 20 249 pacjentów z COVID-19, z czego 2084 pod respiratorem. Ministerstwo przekazało w poniedziałek, że na kwarantannie przebywa 351 928 osób. Podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 676 008 chorych

Ruszyła rejestracja kolejnych grup wiekowych

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneka Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują. ZOBACZ: Eksperci: szczepionki mogą nie wystarczyć do zahamowania pandemii W poniedziałek rozpoczęły się też zapisy na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat i jeszcze starszych, którzy dotąd tego nie zrobili. W harmonogramie szczepień wskazano, że chodzi o osoby urodzone w latach 1952-1956. Rejestracja trwa od 22 do 24 marca. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej będą oni szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. W czwartek 25 marca wznowione będą z kolei zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

Nowe obostrzenia

Od soboty zamknięte w całym kraju są m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria - wynika z rządowego rozporządzenia dotyczącego epidemicznych restrykcji. Otwarte pozostaną m.in. kościoły i biblioteki.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia.

ZOBACZ: W weekend liczne patrole policji w stolicy. Będą pilnowały przestrzegania obostrzeń

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

W galeriach handlowych czynne niektóre sklepy

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

W ograniczonym zakresie działają też tzw. galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie.

WIDEO - Nagły skręt w prawo pod kątem 90 stopni. Co stało się w Dziwnowie? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl