Mamy 21 849 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarło 100 osób. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła tym samym do 2 058 550, a zmarłych do 49 300.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (3852), śląskiego (3649), wielkopolskiego (2152), małopolskiego (1715), dolnośląskiego (1693), pomorskiego (1213), podkarpackiego (1211), kujawsko-pomorskiego (1155), łódzkiego (1110), lubuskiego (701), zachodniopomorskiego (662), lubelskiego (633), warmińsko – mazurskiego (605), opolskiego (500), świętokrzyskiego (461), podlaskiego (351).

"186 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort zdrowia.

23 tys. 583 chorych na COVID-19 przebywa w szpitalach, z czego 2 tys. 360 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 33 tys. 83 łóżka i 3 tys. 211 respiratorów.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że hospitalizowanych jest 23 tys. 293 chorych z COVID-19, w piątek było to 22 tys. 567 chorych na z COVID-19, w czwartek - 21 tys. 858, a w środę – 21 tys. 511.

Tydzień temu, 14 marca, w szpitalach przebywało 19 tys. 654 pacjentów z COVID-19.

Ministerstwo przekazało w niedzielę, że na kwarantannie przebywa 370 tys. 67 osób. Podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 mln 656 tys. 827 osób.

Nowe obostrzenia

Od soboty zamknięte w całym kraju są m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria - wynika z rządowego rozporządzenia dotyczącego epidemicznych restrykcji. Otwarte pozostaną m.in. kościoły i biblioteki.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

W galeriach handlowych czynne niektóre sklepy

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

W ograniczonym zakresie działają też tzw. galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie.

