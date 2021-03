Zmarła "prześliczna wiolonczelistka". Anna Pawluśkiewicz miała 74 lata

Anna Pawluśkiewicz z domu Wójtowicz zmarła 17 marca. Jak podała Gazeta Krakowska, śmierć nastąpiła nad ranem w wyniku rozległego udaru. Wiolonczelistka miała 74 lata.

Pawluśkiewicz grała w zespole Anawa. - Kiedy ustaliłem z Markiem Grechutą, że zakładamy zespół Anawa, Marek poszedł do krakowskiej szkoły muzycznej, aby... szukać muzyków. Od razu, kiedy tam wszedł, trafił na chudego rudzielca. - Znasz kogoś, kto gra na skrzypcach i chciałby grać w zespole? - zapytał go Marek. - Tak - ja gram na skrzypcach i chętnie do was dołączę - odparł rudzielec. - A nie znasz kogoś, kto gra na wiolonczeli? - dopytał Marek. - Zaraz kogoś przyprowadzę - odparł chłopak i po chwili zjawił się z piękną dziewczyną o jasnych włosach. Tak do grupy Anawa dołączyli Zbyszek Wodecki i Ania Wójtowicz - wspomina w rozmowie z Gazetą Krakowską Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Na jednym z koncertów zespołu na Pawluśkiewicz uwagę zwrócił Wojciech Młynarski. Tak powstała "Prześliczna wiolonczelistka", o której śpiewał zespół Skaldowie w piosence z 1968 roku.

Anna zgrała również w teledysku do piosenki "Nie dokazuj".

W połowie lat 70. Pawluśkiewicz wycofała się z życia muzycznego. Wyszła za mąż i doczekała się dwójki dzieci.

pgo/ml/ polsatnews.pl, gazetakrakowska.pl