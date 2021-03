"Lekarz przyjmuje pacjentów, a potem kłóci się o pieniądze". Prof. Horban o strajku rezydentów

- Przeżyliśmy parę epidemii i nikt nie mówił, by najpierw dać mu kasę, a potem on weźmie się za robotę. To nieetyczne i niepoważne - mówił w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19. Jego zdaniem, protest rezydentów, który rozpoczął się w poniedziałek, to "cios w plecy".