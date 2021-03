Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i części województwa wielkopolskiego. IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co może powodować ich oblodzenie.

Alerty przed oblodzeniem zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.

Natomiast ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, a także dla przeważającej części województw: małopolskiego, południowej i zachodniej części dolnośląskiego oraz dla południowych powiatów śląskiego.

Nawet 15 cm śnigu

Według IMGW najwięcej śniegu może spaść wieczorem i nadchodzącej nocy na terenach górskich w województwie podkarpackim i małopolskim, gdzie prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 15 cm. Takie same wartości są spodziewane w województwie śląskim w powiatach: żywieckim, bielskim i cieszyńskim.

Na wyżej położonych obszarach województwa dolnośląskiego - w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim i lubańskim może natomiast spaść od 5 do 10 cm śniegu. Z kolei w województwie lubelskim - od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek - może spaść od 5 do 8 cm śniegu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

dsk/ PAP