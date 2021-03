Pod mężczyzną załamał się lód. Do akcji wysłano śmigłowiec

Pod 40-latkiem, który wszedł na zamarznięte jezioro Firlej, załamał się lód. Gdy strażakom udało się wydobyć poszkodowanego na brzeg, był on w stanie głębokiej hipotermii. Konieczna okazała się pomoc wojskowego helikoptera, którym przetransportowano mężczyznę do szpitala.

We wtorek po południu do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie wpłynęła informacja o mężczyźnie pod którym załamał się lód na środku jeziora. Gdy na miejsce dotarli policjanci z Kocka, był on niemal całkowicie zanurzony w wodzie.

Aby wydobyć poszkodowanego na brzeg, strażacy użyli specjalistycznego sprzętu - sań lodowych. 40-latek był już w stanie głębokiej hipotermii.

Ze względu na jego pogarszający się stan, do pomocy wysłano wojskowy śmigłowiec, którym mężczyznę przetransportowano do szpitala w Lublinie.

