Kraska: są województwa, w których mutacja brytyjska to ok. 90 proc. przypadków

W województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim czy małopolskim ok. 90 proc. wszystkich dodatnich przypadków koronawirusa to jest mutacja brytyjska - powiedział w niedzielę w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Na antenie Polsat News wiceszef resortu zdrowia powiedział, że liczba nowych zakażeń będzie w najbliższych dniach wzrastać.

- Tendencja jest wzrostowa. Nowych przypadków będzie nam przybywać. Szczególnie mutacja brytyjska, o której tak ostatnio głośno mówimy w skali całego kraju - to jest prawie 80 proc. wszystkich przypadków. Mamy też województwa, takie jak: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, czy też małopolskie, gdzie już ok. 90 proc. wszystkich dodatnich przypadków koronawirusa to jest mutacja brytyjska - mówił Kraska.

- Widzimy, że ta mutacja jest coraz bardzo agresywna, wypiera już tego klasycznego koronawirusa - dodał.

"Wzrosła liczba pacjentów z saturacją poniżej 90"

Podkreślił, że następny tydzień będzie bardzo ważny dla nas wszystkich - "nie tylko ze względu na ilość nowych zakażeń, ale także dlatego, że niestety coraz więcej osób zakażonych koronawirusem przybywa w Polsce w szpitalach".

Zaznaczył, że "w ciągu miesiąca wyjazdy ratownictwa medycznego, czyli wyjazdy karetek pogotowia do pacjentów, u których stwierdzono COVID-19, wzrosły prawie czterokrotnie".

- Prawie trzykrotnie wzrosła także liczba pacjentów, u których stwierdza się saturację poniżej 90. To pokazuje, że ten przebieg choroby jest zdecydowanie cięższy niż w ostatniej fali - zwrócił uwagę wiceminister zdrowia.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 26 405 osób. Zmarło 349 osób. W Polsce od początku epidemii zdiagnozowano ponad 2 mln chorych na COVID-19.

Nie przewidujemy zamknięcia kościołów

Kraska podkreślał, że w czasie nadchodzących Świąt Wielkanocnych powinniśmy, podobnie jak przed rokiem, ograniczyć kontakty rodzinne. - Początek kwietnia także powinniśmy spędzić w reżimie sanitarnym - podkreślił.

Zapytany o zamknięcie kościołów, Kraska przekazał, że rząd obecnie takiego rozwiązania nie przewiduje. - Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające - ocenił.

Zapytany o ewentualne wydanie zalecenia, by święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się na wolnym powietrzu, Kraska odparł, że takie zalecenie może być wydane. - Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m kw.

