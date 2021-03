W środę przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył "postanowienie w sprawie partii politycznej Nowa Lewica ze stwierdzeniem prawomocności".

Nowa Lewica to partia, która powstanie z połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia. W odpowiedzi były szef SLD, były premier Leszek Miller w czwartek w mediach społecznościowych oświadczył, że "nigdzie nie przechodzi i nie życzy sobie być gdziekolwiek wcielany". - Nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie - podkreślił.

"Jestem legalistą, nie mogę sobie na to pozwolić"

Rączkowski, który w 2016 roku ubiegał się o przewodniczenie w partii, ale wówczas przegrał z Czarzastym, przyznał, że nie zamierza kontynuować działalności w Nowej Lewicy. - Nie zamierzam firmować "dyktatury" Czarzastego swoją osobą - powiedział.

Jak zapewnił, opuści swoją partię. - Nie zamierzam składać nowej deklaracji, podpisywać przynależności do żadnej frakcji - podkreślił.

Zdaniem Rączkowskiego, "coś, co nie odbyło się w sposób demokratyczny i pozostanie w systemie organizacyjnym Czarzastego powoduje, że będzie firmował jego legalność działania". - W związku z tym, ponieważ jestem legalistą, na to nie mogę sobie pozwolić - dodał.

Polityk odniósł się także do deklaracji Millera. - Tak samo postąpiłbym na jego miejscu. Leszek Miller też nie był ideałem, bo nikt z nas nie jest ideałem, ale przynajmniej on postępował zgodnie ze statutem i nikt mu tego nie może zarzucić - uznał.

Ajchler: nie zamierzam szukać trzeciej partii

Z kolei poseł Lewicy Romuald Ajchler przyznał, że całkowicie rozumie zachowanie byłego premiera, który nie chce firmować kolejnej partii politycznej.

- Jestem człowiekiem wiekowym. Byłem już w dwóch partiach - i w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i w SdPL-u, i trzeciej nie zamierzam szukać. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży - powiedział Ajchler.

jak dodał, jest w klubie parlamentarnym Lewicy, "bo to jest oczywiste". - Jeżeli chodzi o członkostwo w jakiejkolwiek partii, to jest to duży znak zapytania, czy gdzieś w ogóle będę się jeszcze deklarował. Całe życie byłem partyjny, to może parę chwil w życiu można być bezpartyjnym - dodał.

