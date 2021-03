W obecnej sytuacji prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien zostać natychmiast zdymisjonowany. Każdy, kto dzisiaj go broni, stoi po "ciemnej stronie mocy" - ocenił szef PO Borys Budka w sobotę. Według niego, wśród rządzących "nie ma przyzwolenia", by wyjaśnić wątpliwości wokół Obajtka.

Na sobotniej konferencji prasowej w Kędzierzynie-Koźlu przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się do kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi polityków i sytuacji wokół prezesa Orlenu Daniela Objatka.

- Czy jest to normalne, żeby człowiek, który istnieje tylko w samorządzie, zgromadził majątek w wysokości kilkunastu milionów złotych? Wiecie czym różnię się od Obajtka? Że moje oświadczenia majątkowe są jawne - zauważył.

ZOBACZ: "To ktoś idealny dla opozycji". Siemoniak o Obajtku

Budka zapewnił przy tym, że zanim wypełnił te dokumenty, poprosił rzeczoznawców majątkowych o sporządzenie opinii. - Właśnie dlatego, żeby w takich sytuacjach przedstawić opinie. One oczywiście są do wglądu. Natomiast dzisiaj każdy, kto próbuje bronić sytuacji nie do obrony, każdy kto próbuje bronić pana Obajtka - przypomnę, człowieka, wobec którego był akt oskarżenia w polskim sądzie, który został później wycofany i sprawa została umorzona - stoi dzisiaj po ciemnej stronie mocy - powiedział.

Opozycja zawiadamia służby, Obajtek zaprzecza

Według niego, "jedyną słuszną decyzją byłaby dymisja Obajtka i zajęcie się nim przez niezależne służby". Jak dodał, w obozie rządzącym "nie ma przyzwolenia" na wyjaśnienie wątpliwości wokół majątku prezesa Orlenu.

W ostatnich tygodniach media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka.

ZOBACZ: Poseł SLD Romuald Ajchler: nie wiem, czy wstąpię do Nowej Lewicy

W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków m.in. do prokuratury, NIK i CBA ws. nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku byłego wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza zarzutom. W Polskim Radiu 24 mówił, że został sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, a jego dochody są udokumentowane. Zapewnił, że nie ukrywa majątku. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat.

WIDEO - Szczuczyn. Mieszkańcy przetestowani na obecność przeciwciał Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl