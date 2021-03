Niszczycielska seria tornad. Tysiące mieszkańców USA bez prądu

Według władz największe zniszczenia są w stanach Alabama i Missisipi, gdzie m.in. wiele dróg zablokowały powalone drzewa. W tych dwóch stanach oraz w trzech sąsiednich odnotowano ponad 20 tornad.

W Luizjanie, Arkansas, Missisipi, Alabamie, Georgii i na Florydzie prądu pozbawionych zostało ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych i firm.

- To obszar kataklizmu. Powalone są drzewa. Żywioł zniszczył nam na podwórku dwa samochody – powiedział stacji CNN Raymond Barren z hrabstwa Clarke w Alabamie.

Zagrożenie wciąż aktualne

W ślad za środowym żywiołem, zgodnie z prognozami służb meteorologicznych, w czwartek zagrożonych tornadami i burzami były 32 miliony ludzi, poczynając od stanów Ohio po południową część Florydy.

Za najbardziej narażone na niebezpieczeństwo rejony uznano Georgię, gdzie zawieszono naukę w szkołach, oraz w wschodnie części Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. W tej ostatniej zamknięte zostały niektóre szkoły i biura. Zgodnie z przewidywaniami silne burze miały w godzinach wieczornych czasu miejscowego dotrzeć do południowej, a później środkowej części Florydy.

