Tornado porwało psa. Wrócił do domu cały i zdrowy

Torando przeszło przez Karolinę Północną w poniedziałkowy wieczór. W hrabstwie Brunswick żywioł z prędkością wiatru dochodzącą do 250 km/h niszczył całe domy. Zginęły trzy osoby, a dziesięć zostało rannych.

Kilka kilometrów dalej Britanny Memory z Ocean Isle Beach szykowała się do snu. Gdy siedziała w swoim łóżku jej suczka, Penny zaczęła głośno szczekać. Niemal w tej samej chwili zgasło światło.

- Myślałam, że ktoś jest w domu. Włączyłam latarkę w telefonie. Nagle usłyszałam dźwięk przypominający nadjeżdżający pociąg, tuż obok mojego domu - mówiła stacji WECT.

Kobiecie udało się złapać swojego syna i odciągnąć go w bezpieczne miejsce. Nie zdążyła jednak ochronić psa - tornado zniszczyło jedną ze ścian, wciągnęło pościel, kawałki szkła i bezbronnego czworonoga.

- Byłam przerażona, nie myślałam, że to przeżyła. Mówiłam mojemu synkowi, że "jest teraz spokojna, przyjął ją pan Bóg i wszystko będzie dobrze" - mówiła kobieta.

GREAT NEWS! A Yorkshire Terrier named Penny found her way home after being sucked out during Tuesday's tornado in North Carolina https://t.co/gnwErdayZC