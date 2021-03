Akt oskarżenia przeciwko pseudokibicom Wisły Kraków

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom powiązanym ze zorganizowaną grupą przestępczą pseudokibiców "Wisła Sharks". Oskarżeni odpowiedzą m.in. za handel narkotykami oraz pobicia.

Śledztwo ws. pseudokibiców Wisły Kraków prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Do tej pory do sądu skierowano 9 aktów oskarżenia wobec 29 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej pseudokibiców "Wisła Sharks".

Dotychczas 13 osób zostało prawomocnie skazanych za udział w tej grupie przestępczej.



Nadal prowadzone jest postępowanie wobec 50 podejrzanych, część z członków grupy poszukiwana jest listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania.

Handel narkotykami, pobicia



Na ławie oskarżonych zasiądzie 13 osób wśród których są m.in. Paweł B. ps. "Gruby", Michał G. ps. "Guzik", Dawid M. ps. "Dave", Grzegorz N. ps. "Noris", Michał S. ps. "Sadzik", Łukasz S. ps. "Shrek" oraz Marek Z. ps. "Korek".



W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni w ramach zorganizowanej grupy przestępczej "Wisła Sharks" m.in. kierowali się ustalonymi i obowiązującymi w ramach grupy zasadami dotyczącymi awansowania, nagradzania, karania, degradowania członków, brali udział w naradach i zbiórkach na których uzgadniano i planowano dalszą dzielność grupy, jak również czerpali zyski z funkcjonowania grupy pochodzące głównie z handlu narkotykami.

Zorganizowana grupa przestępcza pseudokibiców "Wisła Sharks" zajmowała się popełnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w szczególności pobiciami z użyciem niebezpiecznych narzędzi, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym na szkodę Wisły Kraków S.A. oraz przestępstwami narkotykowymi dotyczącymi prawie 2 ton marihuany, prawie 2,5 ton amfetaminy, niemal 50 kg kokainy, oraz znacznej ilości mefedronu.

188 przestępstw



Według prokuratury od końca 2006 do maja 2018 roku grupą kierowali Paweł M. ps. "Misiek" i Grzegorz Z. ps. "Zielak".



Działalność grupy koncentrowała się w Krakowie, jednak obszarem jej aktywności były również i inne miejscowości na terenie Polski. Ponadto grupa prowadziła swoją działalność w Holandii, Czechach, Włoszech, Francji, Szwecji innych państwach Unii Europejskiej.

Zarówno wobec Pawła M. ps. "Misiek" jak i Grzegorza Z. ps. "Zielak" w listopadzie 2020 roku prokurator skierował akt oskarżenia do sądu, zarzucając im popełnienie łącznie 188 przestępstw.

dk/ polsatnews.pl