Rozpowszechniał pornografię z udziałem małoletnich. 37-latek trafił do aresztu

Jak przekazała policjantka, kilka dni temu operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z Woli realizowali czynności w związku z posiadaniem przez mężczyznę treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Policjantom towarzyszył w czynnościach biegły z zakresu informatyki.

- Wczesnym rankiem funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania. 37-latek nie spodziewał się wizyty policjantów. Na wezwanie mundurowych udostępnił sprzęt elektroniczny, na którym znajdowało się ponad 1200 treści - wyjaśnia kom. Marta Sulowska z KRP IV.

Dodała, że mężczyzna posiadał również bieliznę damską i dziecięcą oraz tabletki ecstasy. Policjanci zatrzymali go. 37-latek został doprowadzony do komendy, a sprzęt został zabezpieczony do dalszych badań.

Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich oraz posiadaniem substancji psychotropowych. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka izolacyjnego wobec mężczyzny. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

