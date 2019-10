Poznańscy "Łowcy głów" zatrzymali pedofila poszukiwanego przez Irlandię Północną

Poznańscy "Łowcy głów" zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskimi nakazami aresztowania w śledztwach dot. m.in. przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu w Łodzi, gdzie będzie oczekiwał na decyzję sądu o przekazaniu go do Irlandii Północnej.

Jak poinformował we wtorek rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, o pomoc w znalezieniu podejrzanego zwrócił się podinsp. Bartosz Furgała Oficer Łącznikowy Polskiej Policji i Radca Ambasady RP w Londynie. Do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło w poniedziałek w Łodzi, na jego trop wpadli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu tzw. "Łowcy głów".

Poznańscy „Łowcy Głów” ciągle w akcji. Tym razem na prośbę Irlandii Północnej która wydała 2 ENA za Polakiem podejrzanym o pedofilię. Mężczyzna ukrył się w Łodzi. Wiecej na naszej www. Fot. Adrian Wykrota. pic.twitter.com/L1LLKAUOrl — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 1, 2019

Ponad 80 zarzutów

Borowiak tłumaczył, że "policja z Irlandii Północnej od jakiegoś czasu prowadziła dwa śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych na szkodę dzieci oraz osób starszych i nieporadnych". - Podejrzanym okazał się Polak mieszkający na stałe od kilkunastu lat w Irlandii Północnej - dodał.

Jak przekazał, mężczyźnie postawionych zostało łącznie ponad 80 zarzutów. Po opuszczeniu policyjnego aresztu mężczyzna zniknął. Borowiak wskazała, że w związku z tym, 4. i 26. września tego roku zostały za nim wydane dwa europejskie nakazy aresztowania (ENA).

- Policjanci z Poznania, którzy zajęli się sprawą ustalili, że podejrzany sprzedał swoje mieszkanie w Irlandii Północnej za dość dużą sumę pieniędzy. Kilkanaście lat wcześniej służył jako najemnik w Legii Cudzoziemskiej. To mogło wskazywać, że mógł zaszyć się w jakimś zakątku na świecie i odszukanie go nie będzie proste – podkreślił Borowiak.

- Mimo że policyjni "Łowcy głów" na co dzień rezydują w Poznaniu, pojechali sprawdzić pewne informacje do Łodzi. Coś, co wydawało się mało prawdopodobne okazało się prawdą. Uciekinier jakiś czas temu poznał kobietę z tego miasta i dwa miesiące temu wprowadził się do jej mieszkania. Tam został zatrzymany – dodał.

Czeka na decyzję sądu o przekazaniu go do Irlandii Północnej

Borowiak zaznaczył, że wiadomość o zatrzymaniu przekazana została do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które koordynowało akcję oraz oficerowi łącznikowemu, który był w stałym kontakcie z Policją Irlandii Północnej.

Zatrzymany trafił do Aresztu Śledczego w Łodzi, gdzie będzie oczekiwał na decyzję sądu o przekazaniu go do Irlandii Północnej.

Poznańscy "Łowcy głów" z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP to policyjna grupa istniejąca od kilkunastu lat. Funkcjonariusze zajmują się poszukiwaniami ukrywających się, najbardziej niebezpiecznych przestępców. Poznańska grupa brała udział m.in. w poszukiwaniach "króla mafii wnuczkowej" Arkadiusza Ł. ps. Hoss. Udało im się też wytropić na Malcie Kajetana P., podejrzanego o brutalne zabójstwo kobiety w Warszawie.

pgo/ PAP