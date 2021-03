Ponad 50 tys. wstrząsów na Islandii. Budzi się wulkan uśpiony od 800 lat

Islandczycy są bardzo zmęczeni obecną sytuacją, bo ziemia trzęsie się codziennie zarówno za dnia, jak i w nocy. Niektórzy zaczęli nawet odczuwać "chorobę morską".

ZOBACZ: Ponad 22 tys. wstrząsów na Islandii. Możliwa erupcja uśpionego wulkanu

- W tej chwili wstrząsy czujemy nieustannie. To tak, jakbyś chodził po "chwiejnym" wiszącym moście - powiedziała agencji Reutera Rannveig Gudmundsdottir, nauczycielka z Grindavik. Niektórzy mieszkańcy zaczęli nawet odczuwać "chorobę morską". - Kiedy kładę się spać, myślę tylko o jednym: czy będę mogła zasnąć? - stwierdziła kobieta i dodała, że "nie boi się, ale jest wyczerpana" tym co się dzieje.

Iceland has recorded more than 50,000 earthquakes in the past three weeks



The unusual activity indicates a volcanic eruption is on its wayhttps://t.co/7McCazdM2b pic.twitter.com/GA5pu7lb0O