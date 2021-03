Ponad 22 tys. wstrząsów na Islandii. Możliwa erupcja uśpionego wulkanu

Od kilkunastu dni Islandczycy "budzą się z powodu trzęsień ziemi". - Ludzie w Reykjaviku budzą się z powodu trzęsienia ziemi, później zasypiają podczas trzęsienia ziemi - powiedział "New York Times" Thorvaldur Thordarson, profesor wulkanologii na Uniwersytecie Islandzkim.

Seria rozpoczęła się 24 lutego w pobliżu półwyspu Reykjanes, położonego 32 kilometry na południowy zachód od Reykiaviku. Wstrząsy miały wówczas siłę 5,7 w skali Richtera.

Eksperci uważają, że to ruch magmy na granicy, gdzie łączą się płyty tektoniczne Eurazji i północnoamerykańskie, spowodował aktywność. - Dwie płyty tektoniczne oddalają się od siebie, a ten ruch stworzył warunki do wypłynięcia na powierzchnię magmy - powiedział Freysteinn Sigmundsson, profesor geofizyki na Uniwersytecie Islandzkim.

More than 20,000 earthquakes have rocked southwestern Iceland between Feb. 24 and March 5, according to the country's meteorological office. https://t.co/Catrkcp4HI

Dr Pall Einarsson, emerytowany profesor geofizyki na Uniwersytecie Islandzkim przyznał, że "nigdy nie doświadczył tylu trzęsień ziemi". - Mówimy o odczuwaniu kilku z nich każdego dnia. Być może wkraczamy w nowy okres na półwyspie. Wygląda na to, że jest to przygotowanie na jakąś erupcję - tłumaczył.

Eksperci uspokajają

Aktywność jest bardzo duża. Tylko w zeszłym tygodniu odnotowano ponad 22 tysiące trzęsień ziemi, a w obecnym odnotowano kolejne tysiące o różnorodnej sile. Najsilniejsze z nich - odczuwalne w poniedziałek - miało 5,0 w skali Richtera, ale istnieją obawy, że może dojść do silniejszych wstrząsów. Ruch magmy odnotowano w pobliżu trzech wulkanów, które znajdują się w rejonie Reykanes.

Zdaniem naukowców może być to zapowiedź zbliżającej się erupcji wulkanu Keilir. - To wygląda na zamieszanie, jakiego spodziewalibyśmy się w okresie poprzedzającym erupcję - powiedział islandzkim mediom Kristín Jónsdóttir z Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego.

Wulkan był uśpiony od XII w. Tysiące osób oczekują na wydarzenie, które być może będzie można obserwować na żywo dzięki umieszczonym w pobliżu kamerom.

Iceland has experienced 18,000 earthquakes since last week: Volcanologists think an eruption could be imminent in the southwestern part of the island after 800 years of dormancy. https://t.co/c357wMOpHy