Polacy o trzęsieniu ziemi na Islandii. "Nigdy się tak nie bałam"

Islandzki Urząd Meteorologiczny poinformował, że wstrząsy zaczęły się w środę około godz. 10. Pierwszy, który wystąpił o 10:05 miał siłę 5,7 a kolejny 25 minut później - 5. O godzinie 12:37 nastąpił kolejny wstrząs o sile 4,8. Zdaniem sejsmologów wystąpiło także 11 innych drgnień skorupy ziemskiej o magnitudzie około 4.

Mieszkający na Islandii Polacy komentowali trzęsienie ziemi w portalu islandia.org.pl. Pisali m.in, że wstrząsy trwały około 45 minut. Naliczyli ich około 20.

ZOBACZ: Pogarsza się sytuacja w Fukushimie. Nowe trzęsienie ziemi dokonało poważnych uszkodzeń

Zdaniem komentujących, sytuacja wyglądała groźnie, a pracownicy niektórych biur zostali tego dnia zwolnieni. Polacy pisali m.in.: "nigdy się tak nie bałam" i "było strasznie".

Islandzki muzyk Kiddi Agnarsson zamieścił w sieci post z nagraniem wstrząsów, które odczuł w swoim mieszkaniu.

Łącznie automatyczny sejsmologiczny system pomiarowy na Islandii odnotował ponad 1800 drgań skorupy ziemskiej w ciągu doby.

Ostatni z nich wystąpił o godzinie 3:26 w czwartek i miał siłę 3,4. Jego epicentrum znajdowało się około 2 km na północ od Krysuwik - podał islandzki dziennik "Morgunbladid".

"Poranek w trzęsącym się biurze"

"Spędziłem poranek w trzęsącym się biurze. Wszyscy geolodzy biegali dookoła jak podekscytowane szczenięta. Tyle wstrząsów!" - napisał na Twitterze Rob Askew, geolog z Islandzkiego Instytutu Nauk Przyrodniczych w Reykjaviku.

Spent the morning shaking around the office, geologists all running around like excited puppies. So. Much. Shaking. #earthquake #Iceland pic.twitter.com/J3lriXUwHX

Einar Hjörleifsson, specjalista ds. Ochrony przyrody z Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego powiedział gazecie, że w regionie trwa wzmożona aktywność sejsmiczna. Sejsmolodzy spodziewają się, że mogą występować kolejne wstrząsy.

ZOBACZ: Chile: trzęsienie ziemi w pobliżu Antarktydy

O ogromnej liczbie wstrząsów w krótkim czasie świadczy wpis dr. Thorbjorg Agustsdottir, wulkanologa z Reykjawiku. "Jest ich tak wiele, że (na mapie - red.) wyglądają, jak świąteczna iluminacja".

Just felt another #earthquake. The first one I've felt today - everything is a lot calmer.



So many @Vedurstofan earthquakes, it looks like Christmas fairy lights! pic.twitter.com/KdNZ2eLsUD