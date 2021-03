Inwestorzy adoptowali 3,5 tys. goryli. Grupa z forum Reddit "zmienia świat na lepsze"

Inwestorzy zrzeszeni w redditowej grupie WallStreetBets (WSB) adoptowali w ciągu kilku dni ok. 3500 goryli wpłacając środki na ich utrzymanie. To użytkownicy odpowiedzialni m.in. za giełdowy rollercoaster przy okazji notowań spółki GameStop. W efekcie ich działań wielcy zaczęli tracić miliardy dolarów, a drobni zarabiać miliony.

- Oni naprawdę zmieniają świat na lepsze - powiedziała dr Tara Stoinski, prezes Dian Fossey Gorilla Fund International, organizacji na rzecz ochrony zagrożonych goryli górskich.

- Można śmiało powiedzieć, że społeczność inwestorów z forum Reddit, to nie grupa, po której byśmy się tego spodziewali, ale zdecydowanie zaskoczyli nas swoją decyzją. I to pozytywnie - dodała.

Choć powody decyzji WSB nie są do końca znane, podejrzewa się, że pomysł ma związek z powiedzeniem, którym posługują się użytkownicy forum. "Apes Together Strong" czyli "małpy razem silne" to motto pochodzące z filmu "Planeta Małp". Powtarza się ono w wielu postach. Członkowie również często używają emotikonów goryli w swoich wiadomościach.

Adopcja goryli rozpoczęła się, kiedy członek społeczności WSB napisał, że przesłał darowiznę na fundusz Dian Fossey. Post cieszył się dużą popularnością, a pozostali użytkownicy poszli w jego ślady.

WallStreetBets to grupa odpowiedzialna za giełdowe szaleństwo, które rozpoczęło się 22 stycznia, kiedy cena akcji GameStop w trakcie jednej sesji wzrosła o 51 proc. Apogeum nastąpiło 27 i 28 stycznia, kiedy najpierw notowania rosły o 134 proc., by następnego dnia ustanowić historyczny rekord na poziomie 483 dolarów.

Starcie wielkich z małymi

Trzeba tu przypomnieć, że wielcy inwestorzy (głównie fundusze hedgingowe) „szortowali” akcje GameStopu, czyli chcieli zarobić na spadku ich wartości. Kiedy „szortujący” (stosujący tzw. krótką sprzedaż) skazywali GameStop na bankructwo, pospolite ruszenie milionów drobnych inwestorów doprowadziło do gigantycznego wzrostu wartości spółki poprzez kupowanie jej akcji. W efekcie wielcy zaczęli tracić miliardy dolarów, a drobni zarabiać miliony.

Wydarzenia z końca stycznia nazywane są „redditową rewolucją”, gdyż drobni nabywcy walorów GameStop są związani z portalem Reddit. Szyki pokrzyżowała im 28 stycznia większość amerykańskich platform tradingowych (m.in. Robinhood) w momencie, gdy postanowiła uniemożliwić kupno akcji bez wstrzymywania ich sprzedaży. Takie działanie było próbą ratowania funduszów, którym nie powiódł się plan zarobienia na spadku wartości GameStop.

