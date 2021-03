- My jako włodarze gmin górskich mówiliśmy o naszym dużym problemie. W naszym przypadku całe miejscowości nie funkcjonują. My też bierzemy czynny udział w walce z covidem, ale też oczekujemy pewnych stanowczych ruchów od rządu, np. statusu osoby zaszczepionej i ozdrowieńca. Niech nasza władza ustali, co takie osoby mogą, a czego nie mogą, tym bardziej, że jak słyszymy, szczepienia potrwają jeszcze kilkanaście miesięcy - mówił Roland Marciniak.

Według burmistrza wyjazd na urlop byłby możliwy po okazaniu kodu QR, który zaszczepiony otrzymywałby po szczepieniu.

Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę, że pozostałe osoby, które czekają na szczepienie lub nie przechodziły zakażenia, mogłyby czuć się potraktowane niesprawiedliwie.

WIDEO: Burmistrz Świeradowa-Zdroju chce wprowadzenia statusu osoby zaszczepionej i ozdrowieńca - "Punkt Widzenia"

- Jeżeli cały naród walczy z pandemią, to musimy pójść na pewien kompromis. Jeżeli chcesz być aktywny - wyjeżdżać na urlop czy chodzić do teatru to musisz pójść na kompromis, czyli osoby zdrowe mogą jechać na wczasy, a reszta niestety musi poczekać, aż świat poradzi sobie z pandemią administracyjnie - przyznał burmistrz Świeradowa-Zdroju.

- Kolejny lockodown to tylko ratowanie służby zdrowia, żeby się nie zapchała. Nie da się zamknąć wszystkich w domu, trzy lub cztery razy w roku, bo to jest droga donikąd. Żyjemy w kapitalizmie i musimy pracować - podsumował Marciniak.

dsk/prz/ Polsat News