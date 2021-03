Oszustwo metodą "na szczepienia". 92-latek został okradziony

Jak podała w środę tarnogórska komenda, w poniedziałek rano do mieszkania 92-latka przyszły dwie osoby, podające się za pracowników przychodni lekarskiej, którzy mieli rzekomo przeprowadzić wywiad przed szczepieniem.

"Mężczyzna przedstawił się jako lekarz i to on prowadził wywiad z seniorem. Kobieta, która mu towarzyszyła, tylko stała i obserwowała pomieszczenia. Po wywiadzie »lekarz« powiedział seniorowi, że należy mu się jednorazowy zasiłek w kwocie tysiąca złotych, jednak zanim senior miał go dostać, musiał rozmienić pieniądze, ponieważ » pan doktor« nie miał odpowiednich banknotów" - opisują policjanci.

Pokazał, gdzie trzyma oszczędności

92-latek wskazał miejsce, w którym przechowuje pieniądze. Kiedy złodzieje już wiedzieli, gdzie znajduje się gotówka, zmienili wersję i powiedzieli tarnogórzaninowi, że pieniądze dostanie przelewem. Fałszywi pracownicy przychodni pożegnali się z seniorem i opuścili mieszkanie, twierdząc, że muszą odwiedzić kolejnych mieszkańców. Po wyjściu gości 92-latek zorientował się, że został okradziony. Z miejsca, w którym przechowywał pieniądze, zniknęło 2,5 tys. zł.

Policja przypomina, że złodzieje i oszuści stosują przeróżne sposoby, by w szybki sposób wyłudzić gotówkę - od popularnej metody "na wnuczka" po bardziej wyrafinowane oszustwa z udziałem rzekomych policjantów, pracowników energetyki lub wodociągów. "Oszuści ciągle jednak modyfikują metody swojego działania. Pomimo licznych apeli policjantów i akcji profilaktycznych mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, nadal odnotowuje się takie przypadki. Zaniepokojeni ludzie, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem, aktualnie mogą stać się łatwo ofiarą takich oszustw" - przypominają mundurowi z Tarnowskich Gór, apelując do starszych osób o rozwagę i zwracanie się w takich sytuacjach o pomoc do bliskich lub sąsiadów.

