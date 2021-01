Straciła przez "amerykańskiego żołnierza" ponad 170 tys. zł

Ofiarą oszustwa na "amerykańskiego żołnierza" padła 48-letnia mieszkanka powiatu legnickiego. Kobieta korespondowała przez jakiś czas z mężczyzną, który podawał się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji w Afganistanie.

- "Amerykański żołnierz" przesłał kobiecie swoje zdjęcia, opowiadał o tym, że jest wdowcem i ma syna, który mieszka w Teksasie. Interesował się też życiem osobistym 48-latki. Wzbudził przy tym duże zaufanie u kobiety - relacjonował podkom. Wojciech Jabłoński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Straciła ponad 170 tys. zł

Oszust poinformował 48-latkę, że w ramach służby jedzie do Syrii, gdzie - jak mówił - nie będzie miał dostępu do swojego konta. "Kobieta napisała mu, że nie ma pieniędzy; wówczas mężczyzna naciskał, brał ją na litość, że jeśli nie przeleje mu żadnych środków to on tam zostanie na zawsze, a jego syn nie będzie miał ojca" - przekazał podkom. Jabłoński.

"Żołnierze" zapewniał przy tym kobietę, że ma dużo pieniędzy na swoim koncie i odda jej, gdy wróci z Syrii. 48-latka w ciągu kilkunastu tygodniu przelała na konto oszusta ponad 170 tys. zł.

Zablokowali przelew na 81 tys. zł

Przed kilkoma dniami kobieta wykonała jeszcze przelew na kwotę 81 tys zł. - Wówczas otrzymała wiadomość od rzekomego banku mężczyzny, że chce jej przelać wszystkie środki ze swojego konta w kwocie 5 milionów 311 tysięcy dolarów, ale musi wpłacić kolejne pieniądze w walucie amerykańskiej, gdyż trzeba odblokować zablokowaną transakcję przez FBI - dodał policjant. Po tym zdarzeniu kobieta poinformował policję. Funkcjonariusze wraz z pracownikami banku zablokowali przelew na 81 tys. zł.

Łączne straty jakie poniosła 48-latka opiewają na kwotę 173 tys. zł. Policja poszukuje oszusta; grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Jednocześnie policjanci przestrzegają przed przekazywaniem pieniędzy na konta poznanych w internecie osób. - Pamiętaj, że oszuści często bazują na naszych uczuciach, wyznają miłość, opowiadają o swoim życiu i wykazują duże zainteresowanie nowo poznaną osobą. Nasze podejrzenia powinny w szczególności wzbudzić osoby, które oczekują od nas przekazania pieniędzy lub kosztownych przedmiotów - apeluje policja.

