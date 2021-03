Nowa-stara rzeczywistość. Jak wygląda życie po szczepieniu?

- Izrael wyszedł już niemal z obostrzeń związanych z Covid-19 - powiedział 7 marca premier Benjamin Netanjahu. Ponownie otwarte zostały w kraju restauracje i hotele, zezwolono także na powrót dzieci do szkół i organizowanie imprez do 300 osób. Złagodzono też zasady dotyczące zgromadzeń i nabożeństw.

- Nadal musimy się pilnować, musimy nosić maseczki, utrzymywać wymagany dystans, ale wychodzimy z tego - oświadczył.

ZOBACZ: Izrael. Kobieta w ciąży zmarła z powodu Covid-19. Dziecko przeżyło

Część zniesionych obostrzeń dotyczy tylko posiadaczy tzw. zielonej przepustki, czyli wydanego przez ministerstwo zdrowia Izraela zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki lub przebyciu zakażenia koronawirusem. Jedynie z tym dokumentem można usiąść wewnątrz restauracji, wziąć udział w imprezie grupowej, udać się na zajęcia na uczelni wyższej lub do wybranych domów modlitwy.

Zaszczepiono 55 proc. populacji

W liczącym niemal 9 milionów mieszkańców kraju, zaszczepiono 55 proc. populacji. Netanjahu zapowiada, że do końca kwietnia szczepionkę przyjmą wszyscy dorośli Izraelczycy. Chce też kupić kolejne dziesiątki milionów dawek szczepionek, by zapobiec dalszym lockdownom.

Prowadzone są też rozmowy z Pfizerem na temat szczepionek dla dzieci. - Kiedy to się stanie, Izrael będzie wolny od pandemii - zapowiedział premier.

Na Twitterze zamieszczono wideo, na którym widać, jak w restauracji w Tel Avivie bawi się wielu młodych ludzi. Tańczą oni i śpiewają w rytm niosącej się z głośników muzyki.

"Tak wygląda post-lockdownowe i post-szczepionkowe życie" - napisał autor posta.

Tel Aviv! 😍🇮🇱



What life looks like post-lockdown and post-vaccines.

pic.twitter.com/KY8hmtwMV7