Izrael. Rozpoczęły się testy bransoletki ostrzegającej o łamaniu kwarantanny

Reuters podał, że program pilotażowy bransoletek rozpoczął się od rozdysponowania w poniedziałek stu takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona.

Do tej pory Izraelczycy wracający do swojego kraju byli zobligowani do spędzania kwarantanny, trwającej do dwóch tygodni w hotelach opłacanych przez rząd.

W domu zamiast w hotelu

Osoby, które wybiorą system ostrzegający, w skład którego wchodzą elektroniczna bransoletka, smartfon oraz naścienny tracker, będą mogły samodzielnie izolować się w domu. Jeśli ktoś zdejmie bransoletkę lub odejdzie zbyt daleko od domowego monitora, system będzie natychmiast ostrzegał władze.